Francia registra el verano más caluroso de su historia tras batir récords en 126 años de mediciones

Francia ha vivido el verano más caluroso de su historia desde que existen registros meteorológicos, hace 126 años, según informó este jueves la ministra de Transición Ecológica, Monique Barbut.

De acuerdo con el balance presentado por el Ejecutivo francés en la sede de la agencia Météo-France, el verano de 2026, marcado por varias olas de calor, superó todos los récords registrados desde el inicio de las mediciones en 1900, convirtiéndose en el "más caluroso jamás registrado desde el inicio de las mediciones en 1900".

La temporada estival puso a los servicios de emergencia y a los equipos de bomberos contra las cuerdas, especialmente debido a los graves incendios registrados en el sur y el oeste del país.

Ante este escenario, Barbut sostuvo que Francia debe extraer lecciones de cara a los próximos veranos, considerando el impacto que han tenido las altas temperaturas y los fenómenos extremos.

"La pregunta que debemos hacernos ahora es de qué manera quedará registrado. Si como el primero de una larga serie que seguirá batiendo récords, o como un momento que nos habrá permitido estar a la altura de los desafíos de adaptación y mitigación", señaló la ministra, en declaraciones recogidas por el diario 'Le Monde'.

En ese contexto, Barbut insistió en la necesidad de mantener los esfuerzos para enfrentar el cambio climático, particularmente en materia de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Francia registró una sucesión de olas de calor desde el comienzo del verano, en junio, situación que tuvo un fuerte impacto en la población.

Según informó a mediados de agosto el Ministerio de Sanidad francés, 7.300 muertes fueron atribuidas a las altas temperaturas durante este verano, convirtiéndolo en el período estival más mortífero desde 2003.

Aquel año quedó registrado como uno de los episodios de calor más graves en la historia del país, con 15.000 muertes atribuidas a las altas temperaturas.

PURANOTICIA