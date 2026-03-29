Francia: Tres detenidos por intento de atentado contra sede de Bank of America

En el marco de las indagatorias por el ataque fallido contra una oficina del Bank of America en la capital francesa, las fuerzas de seguridad capturaron a dos nuevos sospechosos. Estos arrestos se efectuaron entre la noche del sábado y la madrugada del domingo en la localidad de Essonne, situada al sur de París. Con esto, ya son tres los implicados bajo custodia, sumándose al adolescente que fue interceptado inicialmente el viernes mientras intentaba instalar un artefacto explosivo.

Respecto a los últimos detenidos, la Fiscalía Nacional Antiterrorista precisó que uno es un menor de edad que había logrado escapar del sitio del suceso en un primer momento. En tanto, sobre el segundo individuo capturado en Essonne, las autoridades indicaron que no mantendría un vínculo directo con la ejecución del atentado. Mientras tanto, el primer aprehendido permanece en prisión preventiva tras la extensión de su detención.

El operativo original ocurrió a las 3:25 horas de la madrugada del sábado. Efectivos de la Brigada Anticrimen (BAC) de la Policía divisaron a dos sujetos encapuchados y vestidos de oscuro en las inmediaciones del banco. Uno de ellos portaba un bidón de cinco litros con combustible, al que se le habían adosado 650 gramos de pólvora con cinta adhesiva. Según informes policiales, los agentes actuaron justo cuando el sospechoso intentaba encender el mecanismo frente al edificio. Tras una resistencia violenta, el joven fue reducido, dejando caer un encendedor en el proceso.

Durante los interrogatorios, el primer detenido confesó que fue reclutado mediante la aplicación Snapchat. Según su testimonio, recibió un pago de 600 euros por detonar la bomba y fue trasladado en un vehículo hasta el lugar del atentado. Ante la gravedad de los hechos, la justicia francesa inició una investigación por delitos de asociación criminal terrorista, fabricación y transporte de explosivos, e intento de incendio intencionado vinculado a una organización terrorista.

El ministro del Interior de Francia, Laurent Núñez, vinculó este episodio con la actual tensión en Oriente Próximo. "Este caso recuerda a acciones similares que tuvieron lugar en otros países europeos", declaró el secretario de Estado. En esa línea, se recordaron incidentes recientes como la explosión en una sinagoga de Lieja (Bélgica), un incendio en un templo judío en Róterdam (Países Bajos) y el arresto de dos hombres en Londres por quemar ambulancias de la comunidad judía.

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