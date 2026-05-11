Francia confirma caso de Hantavirus y EE.UU. detecta contagio tras evacuación de crucero

Luego de atracar en Tenerife, España, el crucero "MV Hondius" sigue generando repercusiones sanitarias. Este lunes, se ratificó que una de las cinco personas de nacionalidad francesa repatriadas el domingo está contagiada de hantavirus. La información fue ratificada por la ministra de Sanidad de Francia, Stéphanie Rist, quien detalló que la afectada es una mujer que ya evidenciaba sintomatología durante la jornada dominical.

En diálogo con la emisora France Inter, la autoridad sanitaria fue categórica: "Las pruebas han dado positivo por hantavirus". Además, la secretaria de Estado precisó que la paciente se encuentra internada en "un hospital especializado en enfermedades infecciosas", revelando que "su estado empeoró durante la noche".

Respecto a la gravedad del cuadro, la titular de Sanidad advirtió sobre los riesgos asociados a la infección. "Como se trata de un virus conocido, sabemos que cuando el estado de salud de una persona empeora, su vida puede correr peligro. Ese podría ser el caso de esta persona", aseveró Rist. Asimismo, destacó que la mujer permanece en una habitación "muy protegida para evitar que el virus se propague".

En cuanto a los otros cuatro evacuados desde la embarcación el domingo, la ministra aclaró que arrojaron resultados negativos, aunque continúan hospitalizados bajo observación médica. "Se volverán a hacer pruebas", garantizó. Paralelamente, comunicó la identificación de 22 contactos "más o menos cercanos" que deberán someterse a aislamiento, dado que compartieron vuelos con una de las pacientes que falleció posteriormente.

Al otro lado del Atlántico, la situación también genera alertas. Autoridades de Estados Unidos comunicaron que, mediante un examen PCR para la cepa Andes de esta enfermedad respiratoria, uno de sus ciudadanos repatriados arrojó un "positivo leve", mientras que un segundo individuo manifiesta "síntomas leves".

Ambos afectados forman parte de un grupo de 17 norteamericanos extraídos del mencionado barco. A través de un documento oficial, el Departamento de Sanidad y Servicios Humanos de EE.UU. especificó que los pasajeros "se encuentran actualmente en camino hacia Estados Unidos en un vuelo del Departamento de Estado". Como medida preventiva, los dos viajeros con novedades médicas se desplazan "en las unidades de biocontención" del avión "por precaución".

El itinerario de la aeronave contempla trasladar inicialmente a los ocupantes hacia el Centro Regional de Tratamiento de Patógenos Emergentes, ubicado en el Centro Médico de la Universidad de Nebraska, en la zona central del país. Posteriormente, quienes evidencien cuadros "leves" serán derivados a un segundo recinto de similares características en su destino definitivo.

La entidad sanitaria norteamericana enfatizó que, al momento de arribar a cada instalación, "cada persona" pasará por una revisión clínica exhaustiva, asegurando que se les brindará el soporte y la atención médica correspondiente a su condición de salud.

En paralelo, el escenario en Reino Unido involucra a 22 individuos evacuados el domingo, quienes fueron internados este lunes en un centro de salud del condado de Merseyside, en el oeste del país. Las autoridades británicas confirmaron que, si bien ninguno muestra signos de la enfermedad hasta el momento, todos enfrentarán exámenes en las próximas horas para descartar o confirmar la presencia del hantavirus.

Mediante un comunicado, la Agencia de Seguridad Sanitaria de Reino Unido pormenorizó la composición del grupo ingresado al Hospital Arrowe Park: se trata de 20 ciudadanos británicos, un residente alemán en territorio británico y un ciudadano japonés, este último trasladado por solicitud expresa de Tokio.

Sobre los pasos a seguir, la entidad gubernamental adelantó: "Durante el próximo periodo de 72 horas, los pasajeros serán sometidos a pruebas y análisis clínicos". En ese lapso, los expertos médicos "determinarán su estado actual" y evaluarán "dónde pueden estar en aislamiento". Adicionalmente, el organismo puntualizó una estricta medida: "Se pedirá a los pasajeros que estén 45 días en aislamiento".

Finalmente, la secretaria de Estado de Salud Pública del Reino Unido, Sharon Hodgson, hizo hincapié en la condición actual de los viajeros, asegurando que "ninguno de los pasajeros presenta síntomas". Para entregar tranquilidad a la población, la autoridad concluyó: "Los monitorizaremos de cerca durante las próximas 72 horas en el hospital, como parte del periodo de aislamiento por precaución", recalcando que "el riesgo para el público sigue siendo extremadamente bajo".

PURANOTICIA