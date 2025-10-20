Francia admite fallos de seguridad tras el robo de joyas napoleónicas en el Museo del Louvre

El ministro de Justicia de Francia, Gerald Darmanin, ha reconocido este lunes fallos de seguridad a la hora de proteger el museo del Louvre, tras el robo de varias joyas de la etapa imperial de Napoleón y su mujer, Josefina, durante la jornada del domingo, incidente que forzó el cierre del lugar.

"Lo que es seguro es que hemos fracasado, ya que hubo gente capaz de aparcar un elevador de muebles en pleno centro de París y subir a la gente en pocos minutos para coger joyas de valor incalculable", ha indicado en declaraciones a la emisora France Inter, donde ha recalcado que este hecho "da una imagen lamentable de Francia".

Así, ha incidido en que "es necesario ver cómo se organizó" el robo, cometido a plena luz del día. "Es mejor dejar que los investigadores y la Justicia digan si era gente muy organizada", ha manifestado, al tiempo que ha prometido que habrá "consecuencias" y ha afirmado que "asume su parte" de responsabilidad por lo sucedido.

"Hay muchos museos en París, muchos museos en Francia, con un contenido inestimable. El hecho de que los cristales no estuvieran asegurados es una pregunta que puede ser planteada", ha reconocido, después de que el presidente francés, Emmanuel Macron, recalcara que lo sucedido es "un ataque al patrimonio" y prometiera recuperar las joyas robadas.

Macron destacó que "el proyecto Louvre Nouvelle Renaissance (Nuevo Renacimiento), que lanzamos en enero, incluye seguridad reforzada" para instalaciones como el Louvre. "Garantizará la preservación y protección de lo que constituye nuestra memoria y nuestra cultura", zanjó, en medio de la investigación de la Fiscalía por "robo organizado" y "conspiración para delinquir".

MUSEO SIGUE CERRADO

El Museo del Louvre ha anunciado este lunes que las instalaciones permanecerán cerradas durante la jornada de este lunes a raíz del robo de joyas registrado el domingo en la pinacoteca, sin que por ahora se hayan registrado detenidos por el caso.

"Tras el robo de ayer en el Louvre, el museo lamenta informar de que permanecerá cerrado hoy al público", ha señalado el museo en su cuenta en la red social X. "Los visitantes que ya hubieran reservado entradas recibirán el reintegro del dinero", ha subrayado.

