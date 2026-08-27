Fijan para junio de 2028 el juicio militar contra el presunto "cerebro" de los atentados del 11 de septiembre

Un juez militar fijó para junio de 2028 el inicio del juicio contra el presunto "cerebro" de los atentados del 11 de septiembre de 2001, Jalid Sheij Mohamed, quien permanece detenido en la base naval estadounidense de Guantánamo, Cuba, desde 2006.

"El juicio sobre el fondo de la causa comenzará el lunes 5 de junio de 2028", determinó el teniente coronel de la Fuerza Aérea estadounidense Michael Schrama, juez de las comisiones militares a cargo del proceso.

Junto a Mohamed también serán juzgados Walid Muhamad Salih Mubarak bin Attash, Alí Abdul Aziz Alí y Mustafa Ahmed Adam al Hawsawi, todos vinculados al caso por los ataques perpetrados el 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, Washington y Pensilvania.

La decisión fue adoptada luego de que Schrama rechazara la fecha propuesta inicialmente por la Fiscalía, que había planteado enero de 2027 como comienzo del juicio. De esta manera, el proceso quedó programado unos 17 meses después de lo solicitado por los fiscales.

ACUERDE DE CULPABILIDAD

Mohamed y otros dos de los acusados, Bin Attash y Al Hawsawi, habían llegado a un acuerdo de culpabilidad a cambio de una condena a cadena perpetua, en lugar de enfrentar la pena de muerte, a finales de julio de 2024.

Sin embargo, esta declaración fue suspendida en enero de 2025 por el Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia, por lo que el proceso judicial continuó su curso.

Pese a que los tres acusados se encuentran bajo custodia estadounidense desde 2003, el caso se ha retrasado durante más de una década debido, entre otros factores, a la necesidad de determinar si las torturas que sufrieron en prisiones secretas de la Agencia Central de Inteligencia estadounidense (CIA) pudieron afectar o contaminar las pruebas utilizadas en su contra.

ROL ATRIBUIDO A MOHAMED

Jalid Sheij Mohamed, ingeniero paquistaní formado en Estados Unidos, fue acusado de haber concebido la idea de secuestrar aviones comerciales y utilizarlos para perpetrar los atentados.

Según los fiscales estadounidenses, Mohamed habría presentado la idea a Osama bin Laden en 1996 y posteriormente habría participado en el entrenamiento y dirección de algunos de los secuestradores que ejecutaron los ataques.

En su caso, Washington había anunciado que buscaría la pena de muerte, aunque los cuestionamientos sobre las pruebas obtenidas tras los interrogatorios y torturas en instalaciones de la CIA han sido uno de los principales factores que han prolongado el proceso durante años.

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