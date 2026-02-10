FBI publica imágenes de una persona enmascarada en la casa de la madre de presentadora de la NBC que sigue desaparecida

Savannah Guthrie, por su parte, compartió el nuevo vídeo en Instagram. "Alguien ahí fuera reconoce a esta persona", preguntó el martes. "Creemos que sigue ahí fuera. Traiganla a casa".

Se trata del primer avance importante en un caso que ha conmocionado a EE.UU.

El lunes, la policía seguía afirmando que aún no había identificado a ningún sospechoso ni vehículo relacionado con la desaparición de Nancy Guthrie, el mismo día en que Savannah Guthrie publicó un nuevo vídeo en el que pedía ayuda a cualquiera que tuviera información.

"Creemos que nuestra madre sigue ahí fuera" , dijo en un vídeo publicado en su cuenta de Instagram. "Necesitamos su ayuda".

Era el cuarto vídeo publicado por la familia en los últimos días, incluyendo uno en el que indicaban que estarían dispuestos a pagar por el regreso seguro de su madre.

La policía ha informado que Nancy Guthrie necesita medicación diaria y tiene movilidad limitada.

El FBI ofrece una recompensa de US$50.000 por cualquier información sobre el caso.

LO QUE SABE DEL CASO

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que el presidente Donald Trump ha revisado las imágenes. Afirmó que él ha animado a cualquier persona que tenga información a ponerse en contacto con las autoridades.

"Las oraciones de toda la Casa Blanca están con Savannah y su familia en estos momentos", dijo. "Esperamos que esta persona sea encontrada pronto y que su madre sea devuelta a casa sana y salva".

La semana pasada, las autoridades del condado de Pima dijeron que la cámara del timbre de la casa se desconectó a la 1:47 am hora local y que el software de la cámara registró movimiento poco después, a las 2:12 am.

A las 2:28 am, la aplicación del marcapasos de la mujer, un dispositivo cardíaco implantado, se desconectó de su teléfono.

La policía también dijo que había encontrado sangre en el porche de Nancy Guthrie y los análisis confirmaron que era suya.

Las autoridades han declarado que se están tomando muy en serio un correo electrónico con una nota de rescate, enviado a los medios de comunicación estadounidenses y en el que se establece el lunes como fecha límite, según informó la cadena CBS, socia estadounidense de la BBC.

La fecha límite anterior para el pago del rescate, que se exigía en bitcoins, venció el 5 de febrero.