FBI frustra posible atentado terrorista en Michigan durante Halloween

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) logró impedir un posible atentado terrorista que se planificaba para el fin de semana de Halloween en el estado de Michigan, según informó este viernes su director, Kash Patel.

“Esta mañana (de viernes), el FBI ha frustrado un posible atentado terrorista y ha detenido a varias personas en Míchigan que presuntamente planeaban un ataque violento durante el fin de semana de Halloween”, señaló Patel en un mensaje publicado en su cuenta de X.

El director agradeció el trabajo de los agentes involucrados y de las fuerzas del orden que participaron en el operativo. “Gracias a los hombres y mujeres del FBI y de las fuerzas del orden de todo el país que vigilan las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y que hacen posible nuestra misión de defender la patria”, añadió.

Aunque no se entregaron mayores detalles sobre la operación, Patel adelantó que durante el día se proporcionará información adicional sobre los detenidos y el alcance del plan frustrado.

Por su parte, el Departamento de Policía de Dearborn, ciudad ubicada en Michigan, confirmó en una publicación de Instagram que el FBI realizó operativos durante la mañana. “El Departamento de Policía de Dearborn ha sido informado de que el FBI ha llevado a cabo operaciones en la ciudad de Dearborn esta mañana. Queremos asegurar a nuestros residentes que, en estos momentos, no existe ninguna amenaza para la comunidad”, informó la institución local.

Hasta el momento, el FBI no ha confirmado el lugar exacto dentro del estado donde se desarrollaron los procedimientos.

El operativo se da en medio de un fin de semana de alta concurrencia en todo Estados Unidos, donde millones de personas celebran Halloween, una de las festividades más masivas y con mayor gasto del año.

