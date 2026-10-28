Fallece a los 92 años el juez a cargo del caso de Nicolás Maduro y su esposa en Nueva York

A los 92 años de edad falleció el juez estadounidense Alvin K. Hellerstein, quien llevaba el proceso penal contra el expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores.

El Tribunal de Distrito Sur de Nueva York anunció la muerte por causas naturales de este magistrado nombrado por el presidente estadounidense Bill Clinton, en 1998.

Hellerstein estuvo a cargo de una amplia variedad de casos federales, entre ellos los atentados perpetrados por Al Qaeda el 11 de septiembre de 2001 y desde hace meses llevaba el caso contra el exmandatario y la exprimera dama venezolanos, por supuestas represión y tortura sistemáticas, unas acusaciones que se suman a las de 2020 por narcotráfico y delitos relacionados con armas.

El tribunal no precisó aún quién será el juez al que se le asignen este y todos los casos de Hellerstein, ni qué efectos tendrá este decisión en el calendario del procedimiento contra la exautoridad venezolana.

(Imagen: Europa Press)

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