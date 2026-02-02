Expresidente de Colombia afirma que la presencia de China en América Latina impulsó la intervención de EE.UU. en Venezuela

El exmandatario también comentó sobre la situación actual en Venezuela y sobre la presidenta interina del país, Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo tras la detención del entonces presidente Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense el 3 de enero.

Samper describe a Rodríguez como una persona "competente" y "preparada" , con apoyo "en diversos sectores empresariales", conexiones con el ejército y contactos con sectores de la oposición.

Trabajó estrechamente con la actual presidenta venezolana entre 2014 y 2017, cuando era secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), mientras que Rodríguez ocupaba el cargo de ministra de Relaciones Exteriores bajo la presidencia de Maduro.

Sobre cuáles serían las condiciones para un proceso de transición en Venezuela, la exautoridad declaró que "un proceso de transición podría ocurrir si EE.UU. desbloqueara la economía venezolana, que ha mantenido completamente bloqueada durante seis años, especialmente en lo que respecta al petróleo, y si el gobierno interino venezolano liberara a las personas opositoras actualmente encarceladas por motivos políticos".