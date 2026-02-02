Expresidente de Colombia afirma que la presencia de China en América Latina impulsó la intervención de EE.UU. en Venezuela

Ernesto Samper Pizano sostiene que Donald Trump quiere "exorcizar la presencia positiva de China en Latinoamérica".
Más que el petróleo o los minerales, la creciente presencia de China en Latinoamérica es el principal motor de la invasión estadounidense a Venezuela y la creciente tensión entre el gobierno estadounidense y los líderes regionales. Así lo asegura el expresidente colombiano Ernesto Samper Pizano.
"Creo que lo que molesta a (Donald) Trump, o lo que quiere exorcizar, es la presencia positiva de China en Latinoamérica", declaró a BBC News Brasil, refiriéndose al acercamiento comercial y las inversiones del país asiático en la región.
China es actualmente el principal socio comercial de países como Brasil, Chile y Perú, y durante más de una década ha realizado importantes inversiones en la región, especialmente en el sector de infraestructura.
"Estados Unidos está muy nervioso porque lo que hizo China fue simplemente seguir el camino que le dejaron abierto", añadió Samper.
El exmandatario también comentó sobre la situación actual en Venezuela y sobre la presidenta interina del país, Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo tras la detención del entonces presidente Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense el 3 de enero.
Samper describe a Rodríguez como una persona "competente" y "preparada", con apoyo "en diversos sectores empresariales", conexiones con el ejército y contactos con sectores de la oposición.
Trabajó estrechamente con la actual presidenta venezolana entre 2014 y 2017, cuando era secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), mientras que Rodríguez ocupaba el cargo de ministra de Relaciones Exteriores bajo la presidencia de Maduro.
Sobre cuáles serían las condiciones para un proceso de transición en Venezuela, la exautoridad declaró que "un proceso de transición podría ocurrir si EE.UU. desbloqueara la economía venezolana, que ha mantenido completamente bloqueada durante seis años, especialmente en lo que respecta al petróleo, y si el gobierno interino venezolano liberara a las personas opositoras actualmente encarceladas por motivos políticos".
"Ese sería un buen comienzo para una etapa de diálogo nacional que culmine en elecciones libres. Creo que ese es el camino a seguir", complementó.
"Por ejemplo, entregar el gobierno a la oposición sería como saltar de la sartén al fuego", indicó.
Respecto a si cree que la preocupación por la transición y la democracia es fundamental para EE.UU. en este momento, declaró que "creo que Trump usó la acusación de narcotráfico para justificar la intervención en Venezuela y una posible intervención en Colombia por motivos policiales, lo que lo exime de comparecer o responder ante el Congreso estadounidense, de pedir permiso para invadir un país o secuestrar a un presidente".
"Creo que, dado el motivo del narcotráfico, puede decir que está cumpliendo una orden judicial. Pero, después de todo, todos sabemos que su interés en Venezuela no es solo el petróleo, sino también las tierras raras que se producen en Venezuela, que son las mismas que se producen en Groenlandia, y eso es de gran interés porque su progreso en la carrera de la inteligencia artificial depende de ello".
"Tengo la sensación de que, detrás de todo esto, está la intención de Trump de frenar la presencia de China en Latinoamérica", sostuvo.
(Imagen:
PURANOTICIA // BBC MUNDO