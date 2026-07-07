Explosiones en Damasco dejan al menos 18 heridos durante visita de Emmanuel Macron

Al menos 18 personas resultaron heridas tras la explosión de dos artefactos explosivos en la capital de Siria, Damasco, según confirmaron las autoridades.

El hecho ocurrió mientras el presidente de Francia, Emmanuel Macron, se encuentra de visita en el país y alojado en un hotel ubicado cerca del lugar de las detonaciones.

El Ministerio del Interior de Siria informó que las explosiones se registraron cerca del edificio del Ministerio de Turismo y precisó que entre los heridos hay cuatro policías.

Las primeras investigaciones indican que uno de los explosivos estaba oculto en un vehículo estacionado en el sector, mientras que el segundo fue instalado en un basurero. Hasta el momento, ningún grupo se ha atribuido la autoría del ataque.

Las explosiones ocurrieron poco después de que Macron llegara al Palacio del Pueblo para reunirse con el presidente de transición de Siria, Ahmed al Shara. Se trata de la primera visita de un jefe de Estado de la Unión Europea al país desde la caída, en diciembre de 2024, del régimen de Bashar al Assad, tras una ofensiva de grupos rebeldes y yihadistas.

Los medios estatales sirios difundieron fotografías del encuentro, en las que se observa a Macron durante la recepción en el Palacio del Pueblo. Hasta ahora no se han entregado detalles sobre el contenido de la reunión con Al Shara, exlíder del grupo yihadista Hayat Tahrir al Sham (HTS).

Con este viaje, Macron se convirtió en el primer presidente de un país de la Unión Europea en visitar Siria desde 2008, cuando lo hizo Nicolas Sarkozy. Las relaciones entre Europa y Siria se deterioraron tras el estallido de la guerra civil en 2011, luego de la represión de las protestas prodemocráticas en el contexto de la denominada Primavera Árabe.

Al Shara, por su parte, realizó su primera visita oficial a un país occidental en mayo de 2025, cuando viajó precisamente a Francia. En esa oportunidad fue necesario autorizar una excepción a las sanciones que aún pesaban sobre él debido a su antiguo liderazgo en HTS, organización considerada terrorista por numerosos países, entre ellos Estados Unidos.

La visita de Macron también se produce cerca de tres meses después del viaje a Siria del presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, quien este martes tiene previsto sostener reuniones con Ahmed al Shara y con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el marco de la cumbre de la OTAN que se desarrolla en Ankara, capital de Turquía.

Según informó el gobierno francés, Macron viajó acompañado por una delegación integrada también por empresarios franceses. Durante la visita se abordará el fortalecimiento de las relaciones bilaterales, además de la situación regional e internacional y las oportunidades para ampliar la cooperación entre ambos países.

PURANOTICIA