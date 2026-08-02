Trump suspende ataque a Irán y exige acuerdo para evitar respuesta militar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este sábado que ha accedido a dejar en suspenso un eventual ataque contra Irán después de que, según ha asegurado, Teherán y otros países de Oriente Próximo solicitasen el fin de cualquier acción armada tras alcanzar un entendimiento sobre las bases para un acuerdo, si bien ha exigido a la parte iraní celeridad en la conclusión del pacto y ha amenazado con una capacidad de respuesta militar "nunca vista" desde 1945.

"Estados Unidos está preparado para atacar a la República Islámica de Irán con un nivel de terror militar, fuerza y poderío no visto desde la Segunda Guerra Mundial", ha sostenido el mandatario en una publicación en redes sociales, antes de matizar que ha decidido "cancelar el ataque por el bien del mundo y, asimismo, por la supervivencia de un Irán próspero".

En el mismo mensaje, Trump ha explicado que su decisión de no poner en marcha una nueva ofensiva de gran envergadura contra Irán pasa necesariamente por la rúbrica de un acuerdo que, según ha detallado, contemplaría "la apertura inmediata, completa y total del estrecho de Ormuz y el fin de la amenaza nuclear iraní".

Así las cosas, el inquilino de la Casa Blanca también ha afirmado que Israel respalda este planteamiento y ha concluido su mensaje con un llamamiento a culminar las negociaciones: "Israel se une a este compromiso. ¡Manos a la obra! ¡Gracias por su atención!", ha concluido.

El príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salmán, ha trasladado por teléfono a Trump "la necesidad de dar prioridad al diálogo para rebajar las tensiones" en la región, así como "la importancia de realizar todos los esfuerzos posibles para lograr una distensión que allane el camino hacia soluciones diplomáticas que arrojen resultados positivos (...) y evitar verse arrastrados a un conflicto más amplio".

En esta línea, Bin Salmán ha advertido al mandatario estadounidense las repercusiones que tendría la expansión de la guerra iniciada a finales de febrero sobre "la seguridad y la estabilidad regionales e internacionales" en una conversación telefónica de la que se ha hecho eco la agencia de noticias estatal saudí SPA.

El anuncio de Trump llega tras un nuevo cruce de declaraciones y amenazas entre representantes de los gobiernos estadounidense e iraní, que han tenido lugar durante las últimas horas en plena escalada de tensión regional.

En este contexto, las autoridades iraníes han advertido de que podrían extender las restricciones a otras vías marítimas estratégicas si Estados Unidos mantiene el bloqueo naval contra el país y han defendido la necesidad de reforzar sus capacidades militares, todo ello tras el anuncio este pasado viernes de ataques a dos petroleros que trataban de cruzar el estrecho de Ormuz con ayuda de la "escolta aérea" de Estados Unidos.

El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, ha asegurado que "cualquier acto hostil" por parte del país norteamericano o de Israel, incluyeno la "participación y complicidad" de sus socios regionales, "recibirá una respuesta decisiva y proporcionada" de Teherán.

Así se lo ha trasladado a su homólogo de Arabia Saudí, Faisal bin Farhan, en una conversación telefónica en la que ha defendido que "la responsabilidad de todas las consecuencias derivadas de tal aventurerismo recaerá sobre sus autores".

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