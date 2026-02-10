Exjefe de policía de Palm Beach aseguró que Trump le dijo en 2006 que "todo el mundo" conocía la conducta de Epstein

"No, no tenía ni idea. No tenía ni idea", respondió. "No he hablado con él en muchísimos años".

Según el resumen de la entrevista del FBI, Reiter afirmó que Trump le contó en una llamada de julio de 2006 que había echado a Epstein de su club en Mar-a-Lago, su propiedad en Florida.

" La gente en Nueva York sabía que era repugnante ", le dijo.

Reiter también aseguró que Trump le contó que Ghislaine Maxwell era la agente de Epstein, que era malvada y que se centrara en ella.

Maxwell fue condenada en 2021 por participar en el reclutamiento de menores de edad para Epstein.

Reiter también declaró al FBI que Trump dijo haber estado cerca de Epstein cuando estaba con adolescentes y que "se había largado de allí" .

El documento indica que Trump fue una de las primeras personas en llamar a la policía de Florida cuando se enteró de que estaban investigando a Epstein.

LA INVESTIGACIÓN EN PALM BEACH

En 2006, la policía de Palm Beach investigaba al financiero por presunta explotación sexual de menores.

El caso fue transferido luego a fiscales federales, quienes en 2008 llegaron a un controvertido acuerdo con Epstein para evitar procesarlo y que lo protegía de los cargos más graves.

"No tenemos conocimiento de ninguna prueba que corrobore que el presidente contactó con las fuerzas del orden hace 20 años", dijo un funcionario del Departamento de Justicia a la BBC.

En la rueda de prensa de la Casa Blanca el martes, la secretaria de prensa, Karoline Leavitt, fue interrogada sobre la supuesta llamada y respondió: "Pudo haber ocurrido o no en 2006. No sé la respuesta".

"Lo que el presidente Trump siempre ha dicho es que echó a Jeffrey Epstein de su club Mar-a-Lago porque era un canalla", declaró.

"Y eso sigue siendo cierto en esta llamada. Si ocurrió, corrobora exactamente lo que el presidente Trump ha dicho desde el principio".