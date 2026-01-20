"Europa está totalmente perdida": Rusia se regodea por las tensiones entre Trump y los líderes europeos sobre Groenlandia

"Si Trump se anexa a Groenlandia para el 4 de julio de 2026, cuando EE.UU. celebra el 250 aniversario de la Declaración de Independencia, pasará a la historia como el líder que reafirmó la grandeza de Estados Unidos ", continúa Rossiyskaya Gazeta.

"Con Groenlandia, EE.UU. se convierte en el segundo país más extenso después de Rusia, superando a Canadá en superficie. Para los estadounidenses, eso está a la par con eventos planetarios como la abolición de la esclavitud por Abraham Lincoln en 1862 o las conquistas territoriales durante las Guerras Napoleónicas ".

"Si, gracias a Trump, Groenlandia se vuelve parte de EE.UU… es seguro que el pueblo estadounidense jamás se olvide de semejante logro ".

Y el autor del artículo tiene este mensaje para el mandatario estadounidense: "No dé marcha atrás" .

"Es peligroso que el presidente estadounidense retroceda en su iniciativa sobre Groenlandia. Eso debilitaría el posicionamiento del Partido Republicano de cara a las elecciones de mitad de término y probablemente resultaría en una mayoría demócrata en el Capitolio con las resultantes consecuencias para Trump. Mientras que una rápida anexión de Groenlandia antes de las elecciones puede cambiar esta tendencia política".

En otras palabras, está en el interés de Trump seguir adelante con sus planes de hacerse de Groenlandia, según el diario estatal ruso.

Asimilemos esto.

Pero, ¿por qué los elogios de Moscú? ¿Por qué la aparente exhortación?

Se debe a que Rusia tiene mucho que ganar de la actual situación.

La fijación de Trump con Groenlania, su resolución de hacerse de la isla e imponer aranceles a los países europeos que se opongan a su plan han puesto una enorme presión a la alianza trasatlántica: tanto a las relaciones de EE.UU. con Europa como dentro de la OTAN.

Cualquier cosa que debilite o arriesgue una ruptura de la alianza occidental es visto por Moscú como algo enormemente positivo para Rusia.

"Europa está totalmente perdida, para ser francos, es un placer observar esto", se regodeó el tabloide ruso Moskovsky Komsomolets en uno de sus artículos sobre Groenlandia.

Es más, las amenazas estadounidenses de anexarse Groenlandia están siendo usadas por los comentaristas pro Kremlin para intentar justificar la guerra de Rusia contra Ucrania.

La victoria en Ucrania continúa siendo la prioridad del Kremlin.

Moscú cree que mantener una relación positiva con el gobierno de Trump le ayudará a lograr ese objetivo.