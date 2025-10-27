Estonia advierte que derribará cualquier tipo de aparato ruso que cruce su espacio aéreo

Las autoridades estonias han advertido este lunes que derribarán cualquier aparato ruso que cruce su espacio aéreo, una situación que ya se repitió hace unas semanas, en medio además de otras denuncias de varios aliados de la OTAN sobre este tipo de incursiones de aviones de combate o drones por parte de Moscú.

"Los interceptaremos y los derribaremos", ha zanjado el ministro de Asuntos Exteriores de Estonia, Margus Tsahkna, en una rueda de prensa con su homólogo ucraniano, Andri Sibiga, con motivo de la visita oficial de éste.

Tsahkna ha remarcado que la OTAN cuenta desde hace dos décadas con un protocolo para actuar en este tipo de situaciones y "defender su territorio desde el primer segundo, desde el primer ataque", según recoge la agencia ucraniana RBC.

En referencia a la incursión aérea que se prolongó durante doce minutos hace un mes, pero que Moscú niega, el ministro estonio de Exteriores ha afirmado que los aviones de la OTAN estaban "listos para actuar" si se percibía que podría surgir "una amenaza inmediata" a la soberanía del país báltico.

"Esta no era la primera vez que Rusia ponía a prueba nuestras capacidades", ha apuntado Tsahkna, recordando episodios similares durante aquellos días en sus vecinos del Báltico, pero también en Rumaní, o Polonia, donde sobrevolaron una decena aproximadamente de drones rusos sobre su espacio aéreo.

Tsahkna ha destacado que gracias a este tipo de incidentes, los socios de la OTAN están aumentando la coordinación y fortaleciendo sus capacidades.

