Estados Unidos expresa su apoyo a España y sigue "con preocupación" las consecuencias del trágico choque de trenes en Toledo

La Embajada de Estados Unidos en España manifestó este miércoles que sigue "con preocupación" la situación en Toledo, tras el grave accidente ferroviario provocado por la colisión de dos trenes de alta velocidad. En ese contexto, la representación diplomática expresó su respaldo a España y aseguró que la "acompaña" en estos "momentos difíciles".

Tras el choque entre el tren AVE 2080 y el tren Iryo 6076, que deja al menos 64 víctimas mortales, el embajador estadounidense en Madrid, Benjamín León Jr., manifestó la preocupación con la que sigue "las noticias sobre el grave accidente ferroviario ocurrido en Toledo".

"Nuestros pensamientos están con las víctimas, sus familias y seres queridos. Todo nuestro apoyo a los servicios de emergencia que están trabajando sobre el terreno", indicó el diplomático. Además, agregó que Estados Unidos "acompaña" a España "en estos difíciles momentos".

La colisión entre ambos trenes ocurrió durante la mañana de este miércoles en la estación de la localidad toledana de Urda. Según informaron fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, el accidente se produjo a las 8:54 horas, tras lo cual el Gobierno regional activó el Plan Territorial de Emergencia de Castilla-La Mancha (Platecam).

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