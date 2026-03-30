Estados Unidos autoriza llegada a Cuba de un buque con petróleo proveniente de Rusia

En un giro inesperado respecto a la política de presión sobre La Habana, el gobierno de Estados Unidos dio el visto bueno para que un cargamento de crudo proveniente de Rusia ingrese a territorio cubano. El arribo del buque está previsto para este martes, lo que representa un respiro frente al severo desabastecimiento de energía que afecta a la nación caribeña tras meses de un cerco petrolero efectivo por parte de la Casa Blanca.

El propio Donald Trump, en declaraciones emitidas desde el Air Force One, minimizó la importancia de impedir la operación de suministro. "Si un país quiere enviar petróleo a Cuba ahora mismo, no tengo ningún problema con ello", manifestó el mandatario, aunque mantuvo su postura crítica hacia el régimen castrista al asegurar que la isla "está acabada" y que será "la siguiente en caer".

La embarcación protagonista de esta maniobra es el Anatoli Kolodkin, un petrolero de propiedad estatal rusa con una eslora de 250 metros. Según los reportes de tráfico marítimo de MarineTraffic, la nave se desplazaba a una velocidad de 12 nudos y se encontraba a escasas millas de las aguas territoriales cubanas durante la noche del domingo. Con una carga estimada de 730.000 barriles de petróleo, se proyecta que atraque en el puerto de Matanzas durante la mañana del martes.

Pese a que la Guardia Costera estadounidense mantiene dos patrulleras desplegadas en la región que podrían haber interceptado el navío, Washington no emitió órdenes de actuación. Por el contrario, los planes del domingo por la tarde confirmaban que se permitiría el ingreso del buque a la isla. Esta determinación marca un contraste con la estrategia habitual de la Administración Trump, que anteriormente llegó a amenazar con aranceles a cualquier nación que vendiera combustible a Cuba.

Hasta el momento, la Guardia Costera ha evitado entregar declaraciones oficiales sobre esta inusual concesión en el marco del bloqueo, remitiendo cualquier consulta a las instancias superiores de la Casa Blanca. El movimiento resulta significativo, considerando que el suministro de crudo ruso representa un alivio vital para el sistema energético cubano en un momento de máxima tensión diplomática.

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