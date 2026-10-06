Estados Unidos autoriza ejecución por fusilamiento de militar condenado por masacre que dejó 13 soldados muertos en Fort Hood

El Gobierno de Estados Unidos autorizó la ejecución por fusilamiento de Nidal Malik Hasan, psiquiatra militar del Ejército condenado por el ataque ocurrido en 2009 en la base de Fort Hood, en Texas, donde 13 personas murieron y otras 32 resultaron heridas.

La decisión fue adoptada luego de que el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, recomendara la pena de muerte y el presidente Donald Trump aprobara la medida, poniendo fin a un proceso judicial que se ha extendido por casi 17 años.

El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, informó que "el secretario de Guerra, Pete Hegseth, ha recomendado -y el presidente Donald J. Trump ha aprobado- la pena de muerte por fusilamiento a cargo del Ejército de los Estados Unidos para el terrorista condenado Nidal Malik Hasan. El yihadista que abrió fuego contra soldados estadounidenses desarmados en Fort Hood en 2009".

Hasan, quien alcanzó el rango de mayor durante su carrera militar y se desempeñaba como psiquiatra del Ejército, protagonizó el ataque el 5 de noviembre de 2009. De acuerdo con el Pentágono, durante el hecho mató a 13 personas y dejó a otras 32 heridas.

Según explicó Parnell, Hasan "mató a trece personas e hirió a otras 32 mientras gritaba "Allahu Akbar" (Alá es grande, en árabe) durante el ataque".

Tras ser reducido, el entonces mayor quedó parapléjico debido a las heridas de bala que recibió. Posteriormente fue juzgado por la Justicia militar estadounidense y condenado a muerte por el ataque cometido en la que en ese momento era la mayor base militar de Estados Unidos.

Ahora será el secretario del Ejército, Adam Telle, quien se encuentra en funciones, el encargado de establecer la fecha y el lugar donde se llevará a cabo la ejecución, de acuerdo con lo informado por el Departamento de Defensa.

"Por fin ha llegado el día del juicio para Hasan", afirmó el portavoz del Pentágono al comunicar la decisión.

Con esta determinación, el Departamento de Defensa busca cerrar un proceso iniciado tras la masacre de Fort Hood, uno de los ataques más graves registrados dentro de una instalación militar estadounidense, y que se ha extendido durante casi 17 años desde los hechos ocurridos en noviembre de 2009.

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