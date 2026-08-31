Estados Unidos ataca lanzacohetes iraníes en la isla de Larek en el primer ataque en semanas

Las fuerzas estadounidenses bombardearon este domingo dos lanzadores iraníes en la isla iraní de Larek, informó un funcionario estadounidense, lo que supone el primer ataque conocido de Estados Unidos contra Irán desde finales de julio.

"Se observó a fuerzas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) preparándose para lanzar cohetes con minas marinas en el estrecho de Ormuz", dijo el comandante Tim Hawkins, portavoz del Comando Central de Estados Unidos (Centcom), citado por la cadena estadounidense CBS News, socia de la BBC.

La Guardia Revolucionaria afirmó que la acción causó varios muertos y heridos, y prometió "respuesta y castigo".

Posteriormente, según informaron medios estatales iraníes, declaró haber lanzado un ataque contra objetivos militares estadounidenses en Jordania.

Poco después del comunicado de la Guardia Revolucionaria, el ejército jordano afirmó haber interceptado ocho misiles.