Estados Unidos ataca lanzacohetes iraníes en la isla de Larek en el primer ataque en semanas

La Guardia Revolucionaria del país persa afirmó que la acción causó varios muertos y heridos, y prometió "respuesta y castigo".
Las fuerzas estadounidenses bombardearon este domingo dos lanzadores iraníes en la isla iraní de Larek, informó un funcionario estadounidense, lo que supone el primer ataque conocido de Estados Unidos contra Irán desde finales de julio.
"Se observó a fuerzas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) preparándose para lanzar cohetes con minas marinas en el estrecho de Ormuz", dijo el comandante Tim Hawkins, portavoz del Comando Central de Estados Unidos (Centcom), citado por la cadena estadounidense CBS News, socia de la BBC.
La Guardia Revolucionaria afirmó que la acción causó varios muertos y heridos, y prometió "respuesta y castigo".
Posteriormente, según informaron medios estatales iraníes, declaró haber lanzado un ataque contra objetivos militares estadounidenses en Jordania.
Poco después del comunicado de la Guardia Revolucionaria, el ejército jordano afirmó haber interceptado ocho misiles.
"Los sistemas de defensa aérea interceptaron ocho misiles que violaron el espacio aéreo del Reino al amanecer de hoy, lunes", dijeron las fuerzas armadas de Jordania en un comunicado, citando al portavoz del ejército, informó la agencia estatal de noticias Petra.
El ataque estadounidense es el primero que se conoce contra Irán desde que el presidente Donald Trump suspendiera la reanudación de la campaña militar a finales de julio.
La isla de Larek se encuentra justo frente a la costa del importante puerto de Bandar Abbás y está situada en pleno estrecho de Ormuz, una vía marítima vital para el transporte fluvial en el mundo.
(Imagen: AFP)
PURANOTICIA // BBC MUNDO