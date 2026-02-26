Estados Unidos advierte represalias por muerte de tripulantes de lancha en aguas cubanas

El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció que Estados Unidos responderá "en consecuencia" tras la muerte de cuatro tripulantes de una lancha con bandera de su país, en un tiroteo con la guardia costera de Cuba en aguas jurisdiccionales de la isla.

"Vamos a averiguar exactamente qué pasó aquí y luego responderemos en consecuencia", señaló en declaraciones a la prensa desde Saint Kitts y Nevis, donde se encuentra con motivo de una reunión con líderes de la Comunidad del Caribe (Caricom).

El jefe de la diplomacia estadounidense indicó que verificarán lo sucedido "de forma independiente" puesto que, hasta el momento, "la mayor parte de la información" en sus manos procede de lo que las autoridades cubanas están transmitiendo, "tanto al público como al Gobierno estadounidense".

"Según el régimen cubano, la embarcación estaba registrada en Florida. (...) Inmediatamente comenzamos a investigarlo. Actualmente, el Departamento de Seguridad Nacional, la Guardia Costera y otros (organismos) están involucrados", dijo.

Rubio, que insistió en que "no voy a especular, no voy a extenderme en lo que no sé", indicó que la Embajada de EE.UU. en La Habana solicitó "acceso" a las personas que estaban en la embarcación afectada en aguas cercanas a la provincia de Villa Clara.

En tanto, el fiscal general de Florida, James Uthmeier, ordenó la apertura de una investigación sobre lo ocurrido, asegurando en redes sociales que "haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que estos comunistas rindan cuentas".

QUÉ DICE CUBA

De acuerdo a la información del Ministerio del Interior de Cuba, la embarcación, con matrícula del estado de Florida, "se aproximó" a las aguas territoriales cubanas "a una milla náutica al noreste del canalizo El Pino, en Cayo Falcones, en el municipio Corralillo". Tras ello, una unidad de las Tropas Guardafronteras de la isla, compuesta por cinco personas, solicitó una identificación a sus integrantes.

"Desde la lancha infractora se abrió fuego contra los efectivos cubanos que provocaron que el comandante de la embarcación cubana, resultara lesionado", detalló en un comunicado, agregando que, en consecuencia, cuatro tripulantes de la lancha murieron y otros seis recibieron asistencia médica tras resultar heridos.

