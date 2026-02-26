Kim Jong Un modera su discurso contra Estados Unidos y se abre al diálogo: "No hay razón para que no podamos llevarnos bien"

El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, confirmó su disposición a entenderse con las autoridades de Estados Unidos si "respetan la posición" del país asiático y "retira su política hostil".

"Nos prepararemos plenamente para la confrontación con Estados Unidos en el futuro, como ahora (...) Sin embargo, si Estados Unidos respeta la posición actual de nuestro Estado, especificada en la Constitución de la República Democrática Popular de Corea (RPDC), y retira su política hostil hacia Corea del Norte, no hay razón para que no podamos llevarnos bien con Estados Unidos", aseguró al término del noveno congreso del Partido de los Trabajadores de Corea (PTC).

El también secretario general del partido único consideró que el futuro de las relaciones entre Pyongyang y Washington "dependen enteramente de la actitud" del país norteamericano, por lo que advirtió que si la Administración estadounidense "no se desvía de las prácticas habituales" hacia Corea del Norte, se encontrará con su "respuesta proporcional". "Existen suficientes medios y métodos para ello", aseveró.

En este sentido, reiteró que las autoridades norcoreanas están listas tanto para la "coexistencia pacífica o (la) confrontación eterna". "Esa elección no la tomamos nosotros", apuntó.

Kim denunció también el "habitual carácter violento y autoritario" del Gobierno ahora dirigido por Donald Trump, cuya política "está produciendo un cambio significativo en el orden internacional existente y en (...) el multilateralismo, y se están reevaluando los estándares de justicia y el valor de la fuerza".

"Las prácticas arbitrarias estadounidenses que generan controversia e inquietud en el mundo no son nuevas para nosotros, ya que son solo la continuación y extensión de las prácticas deshonestas y hegemónicas que siempre hemos presenciado", señaló, al tiempo que apuntó a una situación "cada vez más caótica e impredecible" en el mundo debido a las decisiones del mandatario republicano y su gabinete.

