El Tribunal Internacional del Derecho del Mar aprobó este sábado por 18 votos contra tres rechazar las medidas provisionales solicitadas por Argentina para impedir la explotación de hidrocarburos por parte de Reino Unido en las islas Malvinas, territorio que Buenos Aires reivindica como propio, debido a la puesta en marcha del denominado proyecto 'Sea Lion'.

"El tribunal, dadas las conclusiones del párrafo 129, rechaza la petición de la prescripción de las medidas provisionales presentadas por Argentina el 13 de octubre de 2026", explica el órgano judicial en un su dictamen.

El referido párrafo 129 explica que la institución "ha examinado las denuncias presentadas por Argentina en la Declaración de Notificación y Declaración en la Solicitud, así como las posturas expresadas por las partes en las vistas orales y es de la opinión de que la normativa a la que apela el solicitante no parecen 'prima facie' que sirvan de base para la jurisdicción del Anexo VII del tribunal de arbitraje".

"Habiendo llegado a esta conclusión, el Tribunal no necesita examinar si se cumple con ninguna otra condición para la prescripción o emisión de medias cautelares según el Artículo 190 párrafo 5 de la Convención", añadieron.

La decisión llega después de las audiencias de los días 10 y 11 de noviembre, en las que Argentina se enfocó en el daño irreversible que produciría la perforación, mientras que Reino Unido buscó llevar la discusión hacia el terreno de la soberanía de las islas con el fin de convencer al tribunal de que la cuestión de fondo no tiene que ver con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y, por tanto, se declare incompetente.

El proyecto aspira a extraer 319 millones de barriles de petróleo, que generarían miles de millones de euros de los que se beneficiarían empresas británicas.

"La República Argentina reafirma, una vez más, sus legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgia del Sur y Sándwich del Sur, y los espacios marítimos circundantes", reclamó personalmente el presidente argentino, Javier Milei antes de conocerse el fallo.

Argentina había solicitado medidas provisionales para impedir la explotación de hidrocarburos por parte de Reino Unido en la plataforma continental de la Cuenca Malvinas Norte mientras se resuelve el contencioso de la soberanía sobre las Malvinas.

Frente a las acusaciones de Argentina, Londres sostiene que las actividades petroleras están reguladas por la legislación de las Islas Malvinas y se llevan a cabo "en plena conformidad con el Derecho Internacional", antes de reiterar su soberanía sobre las islas, a pesar de las reiteradas demandas de Buenos Aires.

Las Islas Malvinas son un territorio de ultramar de Reino Unido y sus habitantes votaron de forma abrumadora a favor de seguir siéndolo en 2013. En abril de 1982, las fuerzas argentinas invadieron las islas, pero se vieron obligadas a rendirse en junio de ese mismo año.

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