España condena los "insultos y calumnias" de Milei contra Pedro Sánchez: "Es indigno que intente fomentar polarización y violencia"

El Ministerio de Asuntos Exteriores de España consideró "indigno" que el presidente de Argentina, Javier Milei, llegara a Madrid para insultar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acusando que fomenta "un clima de polarización entre españoles" en vísperas de las elecciones del 29 de noviembre.

En un comunicado, el Ministerio que encabeza José Manuel Albares expresó su "más enérgica condena ante los insultos y calumnias dirigidos por Javier Milei al presidente del Gobierno, a España y a los españoles" y también "el llamado al uso de la violencia que ha realizado".

La condena llega después de que el mandatario argentino, calificara a Sánchez de "dictador", "corrupto" y "ladrón" y haya defendido que hay que "sacar a patadas" a los socialistas del poder, confiando en que los españoles no "se suiciden" votándoles en las próximas elecciones.

"Es indigno que una persona que ostenta la más alta jefatura de una nación hermana realice visitas a nuestro país con el único objetivo de intentar fomentar un clima de polarización y violencia entre españoles y entre naciones hermanas como son la española y la argentina", señaló Exteriores.

El Ministerio recalcó que "España es una nación soberana que no acepta injerencias externas, ni ataques e injurias a su presidente y a sus instituciones elegidas, libre, democrática y soberanamente, ni tolera que nadie enturbie nuestra convivencia pacífica y democrática".

No obstante, desde Exteriores apuntaron a ninguna acción diplomática en respuesta a las palabras de Milei, quien en mayo de 2024 desencadenó una crisis bilateral al calificar de "corrupta" a la mujer de Sánchez, Begoña Gómez.

Entonces, Albares compareció en el Palacio de la Moncloa para anunciar que se llamaba a consultas a la embajadora española en Buenos Aires y se convocaba al embajador argentino para trasladar la protesta y exigir una rectificación.

A la vista de que Milei no daba marcha atrás en sus palabras, el Gobierno decidió retirar a la embajadora en Argentina de forma definitiva días más tarde. Sin embargo, en octubre de ese año, y sin una disculpa pública del mandatario argentino de por medio, el Gobierno procedió a nombrar nuevo embajador en Buenos Aires.

(Imagen: Carlos Luján / Europa Press)

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