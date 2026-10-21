Javier Milei arremete contra Pedro Sánchez y lo califica de "impresentable dictador" durante una visita a Madrid

El presidente de Argentina, Javier Milei, lanzó duras críticas contra el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, a quien calificó de "impresentable dictador", durante una intervención realizada en Madrid, donde defendió sus ideas liberales y cuestionó las políticas impulsadas por la administración socialista.

En un acto organizado por Nueva Economía Fórum, el mandatario argentino centró parte de su discurso en la situación migratoria de Ceuta y acusó al Ejecutivo español de promover la llegada de inmigrantes con fines electorales.

"Por eso fomentan la invasión que vemos en Ceuta. Cada inmigrante es un voto. Y si el precio es la destrucción total del país, están más que dispuestos a pagarlo", sostuvo Milei, quien también afirmó que los hechos ocurridos en ese territorio no fueron producto de un accidente ni de una casualidad.

En su intervención, el presidente argentino cuestionó la orientación política de los socialistas y aseguró que sus decisiones responden a la búsqueda de poder, por encima de consideraciones relacionadas con la solidaridad o la empatía.

"Los socialistas prefieren reinar en el infierno a servir en el cielo y son capaces de transformar cualquier cielo en un infierno con tal de conseguirlo", manifestó.

CUESTIONAMIENTOS A LA INMIGRACIÓN

Milei también rechazó los argumentos económicos favorables a una política migratoria sin restricciones. Según planteó, los países que han recibido un mayor número de inmigrantes mantienen niveles de estancamiento económico similares a los anteriores, o incluso peores.

Además, sostuvo que la inmigración genera mayores gastos fiscales que los recursos que aporta, lo que, a su juicio, termina presionando para aumentar los impuestos a la población económicamente activa.

El mandatario insistió en que las políticas migratorias promovidas por sectores socialistas no responden a motivos humanitarios, sino a intereses políticos.

En ese contexto, apeló a la tradición liberal de España para defender un cambio de rumbo político y llamó abiertamente a poner fin al Gobierno socialista.

"Es una deuda de honor que tienen con su propia sangre, sacar a los socialistas a patadas" del poder, expresó durante su discurso en la capital española.

Las declaraciones se enmarcan en una nueva ofensiva verbal de Milei contra Sánchez, con quien mantiene profundas diferencias políticas e ideológicas, especialmente en materias económicas y en la orientación de sus respectivos gobiernos.

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