Escándalo en California: Alcaldesa de Arcadia renuncia tras reconocer que actuaba como agente secreta de China

La mujer habría colaborado con Yaoning "Mike" Sun, de 65 años, en la gestión de US News Center, un sitio web que se presentaba como fuente de noticias para los chino-estadounidenses residentes en Arcadia.

Un ejemplo utilizado por el Departamento de Justicia señala que un funcionario del gobierno chino envió a Wang artículos de noticias redactados previamente a través de la aplicación de mensajería cifrada WeChat .

Uno de los artículos negaba las acusaciones de trabajo forzoso y abusos en la provincia china de Xinjiang .

Poco después de recibir el enlace, Wang lo compartió en US News Center y siguió la comunicación con ese funcionario chino , según el Departamento de Justicia.

Wang declaró que acepta la responsabilidad por sus "errores personales del pasado", según afirmaron sus abogados en el comunicado. "Su amor y devoción por la comunidad de Arcadia no han cambiado ni han flaqueado", añade el comunicado.

Según los registros públicos, "Mike" Sun anteriormente había estado comprometido con Wang, con quien trabajó en su campaña electoral como tesorero.

La mujer fue elegida en noviembre de 2022 para el Ayuntamiento de Arcadia , un órgano de gobierno compuesto por cinco miembros en el que cada uno asume el cargo de alcalde de forma rotatoria.

En esa localidad la población china-estadounidense alcanza el 60% y cuenta con numerosos negocios y asociaciones de la comunidad asiática.

En la página web de la ciudad de Arcadia, Dominic Lazzaretto, administrador municipal, declaró: "Las acusaciones en el centro de este caso, según las cuales un gobierno extranjero intentó ejercer influencia sobre una funcionaria electa local, son profundamente preocupantes. Nos las tomamos muy en serio".