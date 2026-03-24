Escalada de tensiones y versiones cruzadas entre EE.UU. e Irán impulsan un nuevo rebote del petróleo

El precio del barril de Brent -referencia en Europa- subía un 1,1% en la apertura de las Bolsas europeas, hasta los 101,1 dólares, al tiempo que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, avanzaba un 1,62%, hasta los 89,65 dólares.

Los precios del crudo, que están teniendo un comportamiento muy volátil, se están viendo afectados por la expectativa de que la guerra se alargue más de lo esperado y por los problemas en el estrecho de Ormuz, donde han sido atacados varios barcos petroleros desde que empezó la ofensiva.

El precio del petróleo Brent registró ayer un importante descenso después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenara posponer cinco días los ataques contra centrales eléctricas de Irán y afirmara haber mantenido "conversaciones muy sólidas" con el país centroasiático para un eventual pacto que ponga fin a la guerra.

Sin embargo, el presidente del Parlamento iraní, Mohamed Baqer Qalibaf, negó que haya negociaciones con Estados Unidos y ha atribuido el anuncio de Trump, sobre la inminencia de un acuerdo con Teherán, a un intento de manipular el precio del petróleo.

"No ha habido ninguna negociación con EEUU. Utilizan las noticias falsas para manipular los mercados financieros y del petróleo y salir así del atolladero en el que están atrapados EEUU e Israel", afirmó en un mensaje publicado en redes sociales.

Tras el desmentido de Irán a las palabras de Trump, el precio del crudo ha retomado los ascensos. La semana pasada el Brent llegó a superar los 119 dólares por barril después de que Irán atacara un complejo de gas natural licuado situado en la localidad qatarí de Ras Lafan, tras un bombardeo previo de Israel sobre uno de los más importantes yacimientos de gas de Irán, el campo de South Pars.

Además, la casi paralización del tráfico marítimo en Ormuz ha obligado a los productores del Golfo a reducir la producción, contribuyendo, al mismo tiempo, a la escalada del precio del crudo y del gas natural.

El estrecho de Ormuz es un enclave estratégico por el cual circula alrededor de una quinta parte del comercio marítimo mundial del petróleo, así como un volumen importante de gas natural licuado y fertilizantes.

PURANOTICIA