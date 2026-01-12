Envían cientos de agentes a Minneapolis por protestas tras muerte de mujer a manos del ICE

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, ha anunciado el envío de "cientos" de agentes federales a Minneapolis, estado de Minnesota, en el marco de las protestas por la muerte de la estadounidense Renee Nicole Good, baleada por un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) el pasado miércoles.

"Enviaremos más agentes hoy y mañana", ha afirmado Noem en una entrevista para la cadena Fox News en la que ha indicado que "habrá cientos más, con el fin de permitir a nuestros agentes del ICE y de la Patrulla Fronteriza que trabajan en Minneapolis que puedan hacerlo de forma segura".

Asimismo, la responsable de Seguridad Nacional ha asegurado que la Administración que preside Donald Trump seguirá enviando agentes federales si los manifestantes "realizan actividades violentas contra las fuerzas del orden", así como "si impiden" sus operaciones, advirtiendo a la población ante las multitudinarias protestas que se han sucedido en los últimos días, tras la muerte de Good, a quien ha acusado de cometer "un acto de terrorismo doméstico".

Con todo, Noem se ha referido a este evento como "el incidente que tuvimos, donde hubo una trágica pérdida de vida" y ha mostrado su apoyo y agradecimiento a las fuerzas de seguridad desplegadas, cuyos miembros "están entrenados para estar en situaciones peligrosas y confían en esa capacitación a diario para tomar las decisiones correctas".

En este contexto, ha lamentado no contar "con la colaboración del alcalde de la ciudad, (Jacob) Frey, y del gobernador (de Minnesota, Tim) Walz", a los que ha acusado de "priorizar a los delincuentes y a los inmigrantes indocumentados corruptos por encima de las personas que viven en esa ciudad y en ese estado".

"Han dicho que no nos van a ayudar, así que nos aseguraremos de proteger a nuestros agentes, pero también de asegurarnos de que estos delincuentes sean llevados ante la justicia", ha subrayado.

Sus declaraciones llegan tras el anuncio, el pasado viernes, del envío a Minneapolis de 1.000 agentes del ICE, que se sumaron a los 2.100 previamente desplegados, y en medio de protestas con miles de manifestantes que han denunciado la actuación de las fuerzas de seguridad.

