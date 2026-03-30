Energía al alza y bolsas en tensión: petróleo supera los US$114 mientras Asia lidera las caídas

Los mercados internacionales de energía iniciaron la semana con una marcada tendencia al alza. El petróleo Brent, referente para el continente europeo, anotó un incremento del 2,09%, lo que llevó el valor del barril hasta los 114,92 dólares. En una línea similar, el West Texas Intermediate (WTI), que se utiliza como base en Estados Unidos, avanzó un 1,83% para situarse en los 101,46 dólares.

Este comportamiento alcista también se reflejó en el mercado del gas. En los futuros holandeses, que sirven de referencia para Europa, el precio escaló más de un 1,7%, alcanzando los 55,50 euros por megavatio hora. Ante esta coyuntura, Norbert Rücker, director de Investigación Económica y Next Generation de Julius Baer, analizó el panorama actual indicando que "con la dinámica de la guerra de Irán orientada hacia las negociaciones y la búsqueda de una posición ventajosa, el punto álgido -del petróleo- podría estar cerca".

Por otro lado, la situación en las bolsas asiáticas fue de pesimismo generalizado durante este lunes. El índice Kospi de Corea del Sur lideró las pérdidas con un retroceso cercano al 3%, mientras que el Nikkei japonés sufrió un desplome del 2,75%. En China, el índice Hang Seng de Hong Kong cayó un 0,81% y la Bolsa de Shenzhen registró una baja del 0,24%.

Finalmente, las principales plazas bursátiles de Europa operaron con resultados divididos. El FTSE británico logró una subida del 0,51% y el MIB italiano se mantuvo casi plano con un avance del 0,01%. En contraste, el DAX alemán retrocedió un 0,2% y el CAC francés experimentó una leve corrección del 0,03%.

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