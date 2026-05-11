Encuentran una pintura robada por los nazis en la casa de los descendientes de un líder neerlandés de las SS

La familia, que cambió de apellido al final de la guerra, ha admitido estar en posesión del cuadro, pero ha negado conocer su verdadero origen, según una declaración a los medios de comunicación holandeses.

Tras conocer la historia del cuadro, el familiar se puso en contacto con Brand a través de un intermediario, convencido de que la única forma de que fuera devuelto era hacer pública la historia.

El familiar declaró al diario neerlandés De Telegraaf : " Me siento avergonzado. El cuadro debería ser devuelto a los herederos de Goudstikker ".

En una declaración al mismo periódico, su abuela dijo: " Me lo regaló mi madre ".

"Ahora que me lo plantean así, entiendo que los herederos de Goudstikker quieran recuperar el cuadro. No lo sabía ".

SAQUEADA Y SUBASTADA

Al ser informado de la existencia del cuadro, Brand inició su propia investigación.

Descubrió que el cuadro tenía una etiqueta en el reverso y el número 92 grabado en el marco.

Brand investigó entonces los archivos de una subasta de 1940 en la que se vendió gran parte de la colección saqueada de Goudstikker y descubrió una obra con el número 92 titulada "Retrato de una joven", de Toon Kelder.

Brand cree que el cuadro fue saqueado por Hermann Göring, una de las figuras más poderosas del Partido Nazi, cuando Goudstikker huyó a Gran Bretaña en 1940.

Según Brand, posteriormente se vendió a Seyffardt en una subasta antes de pasar a manos de su descendiente.

Tras iniciar su investigación, Brand se puso en contacto con los abogados de los herederos de Goudstikker, quienes, según él, confirmaron que el coleccionista había sido propietario anteriormente de seis cuadros de Toon Kelder.

Añadió que los abogados también le confirmaron que estos cuadros se habían incluido en la subasta de 1940 en la que Brand cree que se vendió el "Retrato de una joven".

Brand declaró a la BBC que el hallazgo era "asombroso" y lo describió como "el caso más extraño de toda mi carrera".

"Ya he recuperado obras de arte saqueadas por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, entre ellas piezas del Louvre, de la Colección Real Neerlandesa y de numerosos museos", afirmó.

"Pero descubrir un cuadro de la famosa colección Goudstikker, en posesión de los herederos de un notorio y famoso general holandés de las Waffen-SS, realmente supera todo lo demás".

Añadió: "Durante décadas, la familia, que por supuesto no tiene ninguna culpa personal por los propios crímenes de Seyffardt, tuvo la oportunidad de hacer lo correcto y devolver este cuadro. Decidieron no hacerlo".

Este hallazgo guarda similitudes con un caso anterior en el que una obra maestra italiana sustraída de la colección Goudstikker por los nazis apareció en la página web de una agencia inmobiliaria que vendía una casa en Argentina.

Una foto mostraba el retrato de una dama, obra de Giuseppe Ghislandi, colgado sobre un sofá en el interior de una propiedad cerca de Buenos Aires, que en su día fue propiedad de un alto cargo nazi que se trasladó a Sudamérica tras la Segunda Guerra Mundial.