Ataque contra sinagoga en Michigan termina con el sospechoso muerto y explosivos hallados en su vehículo

Las autoridades estadounidenses encontraron muerto al individuo que embistió un vehículo contra la sinagoga Temple Israel, ubicada en el municipio de West Bloomfield, en el estado de Michigan, tras un tiroteo con guardias de seguridad del lugar.

El sheriff del condado de Oakland, Michael Bouchard, ha informado a la prensa que el sospechoso fue encontrado muerto dentro del vehículo después de un presunto tiroteo con guardias de seguridad presentes en el lugar, donde también hay una guardería y una escuela.

Según informaciones preliminares, ningún menor o personal de la sinagoga ha resultado herido, si bien un guardia de seguridad ha tenido que ser trasladado al hospital para recibir tratamiento tras sufrir heridas por la embestida, ha recogido la cadena CNN.

Los agentes también han encontrado una gran cantidad de explosivos en la parte trasera del vehículo, en el que se habría desatado un incendio. Las autoridades locales han abierto ya una investigación para determinar las causas del incidente y si el sospechoso actuó solo.

EL FBI LO INVESTIGA COMO VIOLENCIA CONTRA LA COMUNIDAD JUDÍA

Poco después, la Oficina Federal de Investigación (FBI) ha intervenido en una rueda de prensa conjunta con autoridades locales y estatales en la que ha anunciado que está "liderando" la investigación sobre unos hechos que consideran "un acto de violencia dirigido contra la comunidad judía".

"El FBI está trabajando con nuestros socios estatales, locales y federales para investigar este incidente y confirmo que estamos liderando la investigación en este momento, considerándola un acto de violencia dirigido contra la comunidad judía", ha declarado la agente especial a cargo de la oficina local del FBI en Detroit, Jennifer Runyan.

Con todo, la agente ha subrayado que se trata de "una investigación activa y en curso con una escena del crimen activa", por lo que ha pedido al público y a los medios "paciencia" mientras las fuerzas de seguridad recaban y procesan posibles pruebas.

"No puedo proporcionar información adicional en este momento sobre el sujeto ni su motivo, ya que nuestro objetivo es proteger la integridad de esta investigación y asegurarnos de brindarles información precisa y oportuna lo antes posible", ha manifestado.

Por otra parte, ha precisado también que, más allá del "sujeto involucrado en este incidente que ha fallecido (...) no hemos tenido víctimas fatales", confirmando así las informaciones iniciales.

REACCIONES DE TRUMP E ISRAEL

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha enviado buenos deseos a la comunidad judía de Michigan y a "toda la gente en Detroit" durante un acto celebrado en la Casa Blanca. "He sido informado, completamente informado, y es algo terrible. Vamos a llegar al fondo del asunto", ha dicho.

Por su parte, el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, se ha mostrado "conmocionado" por el ataque. "Estamos en contacto con la comunidad judía y las autoridades locales. No deberíamos permitir que el antisemitismo asome su fea cabeza", ha expresado.

La Policía del estado de Michigan había pedido a la población previamente que se mantuviera alejada de la zona en el marco de las operaciones policiales. "Los agentes estatales han aumentado las patrullas en otros lugares de culto del distrito", ha agregado.

Finalmente, la gobernadora del estado, Gretchen Whitmer, ha catalogado el suceso de "desgarrador". "La comunidad judía de Michigan debería poder vivir y practicar su fe en paz. El antisemitismo y la violencia no tienen cabida en Michigan", ha dicho en un comunicado.

PURANOTICIA