Emmanuel Macron afirma que "no puede haber" banderas rusas en los Juegos Olímpicos de París

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, afirmó este miércoles durante una entrevista con el diario 'L'Équipe' que "no puede haber" banderas rusas en los Juegos Olímpicos de París en 2024.

"Evidentemente, la bandera rusa no puede estar presente en los Juegos (Olímpicos) de París, creo que hay consenso", declaró Macron durante su intervención.

"(Rusia) no tiene cabida en un momento en el que está cometiendo crímenes de guerra y en el que está deportando niños (...) Me gustaría que fuera una decisión consensuada del mundo olímpico (...), no es el Estado anfitrión el que debe decidir lo que hace el Comité Olímpico Internacional (COI)", añadió.

Asimismo, Macron subrayó que el mundo olímpico debe decidir qué lugar ocuparán los atletas rusos "que se han preparado toda su vida" y que también "pueden ser víctimas del régimen".

"¿Cómo diferenciar entre atletas rusos cómplices y víctimas del régimen? Esta es la verdadera cuestión y, por tanto, es aquí donde el mundo olímpico tiene que dar su opinión y concretar garantías, y debe ser entendido por los ucranianos", comentó el mandatario.

Ni Rusia ni Bielorrusia se encuentran entre los 203 países invitados por el COI para participar en los Juegos Olímpicos debido a su papel en la guerra de Ucrania.

(Imagen: AFP)

PURANOTICIA