El violento eco que tiene la guerra de Gaza en Cisjordania, el otro territorio palestino

Este asunto ha comenzado a ser otro motivo de preocupación dentro de la grave situación humanitaria desatada por la actual guerra.

"En una guerra tienes un arma y un gatillo. Y para aquellos que aún no lo entienden, estamos en guerra; una guerra en la que el otro lado no muestra piedad y nosotros debemos hacer lo mismo. No hay elección", le dijo a Bowen el líder del grupo, Meir Simcha.