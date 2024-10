El testimonio de mujer drogada y violada por su marido y decenas de hombres en Francia: "La vergüenza no es para nosotras, es para ellos"

Apuntó que durante las últimas semanas presenció cómo varias esposas, madres y hermanas de los acusados subían al estrado para decir que los acusados eran "hombres excepcionales".

Pelicot afirmó que "soy una mujer completamente destruida y no sé cómo me voy a levantar. No sé si mi vida dará para entender todo lo que me ha ocurrido".

Dirigiéndose a su exmarido como el señor Pelicot, dijo: "Me gustaría poder seguir llamándolo Dominique. Vivimos juntos durante 50 años. Yo era una mujer feliz y realizada".