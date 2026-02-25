“El sueño de Putin es exterminar a la nación ucraniana”: embajador de Ucrania en Chile cuestiona negociaciones de paz de Trump

El embajador de Ucrania en Chile, Yurii Diudin, analizó la prolongada guerra con Rusia, que se acerca a su quinto año, y cuestionó las negociaciones de paz promovidas por la Administración Trump.

En conversación con T13 Radio, describió el conflicto como “el mayor en suelo europeo en 80 años” y subrayó que “no existe familia en su país que no haya sufrido una pérdida directa”.

Advirtió sobre las secuelas emocionales: “Se necesitarán muchas y muchas generaciones para, digamos, de alguna forma, si no perdonar, por lo menos poder sobrepasar esta experiencia dolorosa que tuvimos. Antes de la guerra muchos teníamos parientes en Rusia... Pero eso todo cambió”.

Añadió: “Yo tengo parientes en Rusia, hace muchos años que no hablo con ellos porque me dijeron al principio de la guerra que los vamos a liberar. ¿De qué? No necesitamos ser liberados”.

Según el diplomático, el objetivo de Vladímir Putin va más allá de la ocupación territorial: “Si caemos en esta guerra, pasamos a ser parte de Rusia. Ese es el sueño de Putin: No le interesan tanto los territorios, sino que exterminar, digamos, al pueblo ucraniano, la nación ucraniana en sí y subyugarnos nuevamente bajo el control de Moscú”.

Respecto a las concesiones territoriales, Diudin fue categórico: “Rusia quiere que saquemos nuestras tropas de los territorios que ellos ni siquiera habían conquistado por vía militar, y no podemos aceptar eso, no podemos ceder esos territorios porque ahí está nuestra gente”. Incluso mencionó que se ha considerado un referéndum para definir los márgenes de una eventual negociación.

El embajador también relató cómo la economía se ha transformado en función de la defensa tecnológica: “Antes de la guerra tuvimos dos o tres empresas que producían drones, ahora son 300, esta guerra es una guerra de drones”.

En el plano cultural, destacó que “la mayoría de los ucranianos ha pasado a hablar ucraniano, o sea que ya no quieren hablar ruso. Y los parientes que tenemos en Rusia, ya no hablamos con ellos”.

PURANOTICIA