Irán viaja a Ginebra para retomar el diálogo nuclear con EE.UU. bajo la sombra de nuevas amenazas de Trump

La delegación de Irán implicada en las negociaciones indirectas con Estados Unidos sobre el programa nuclear iraní ha iniciado este miércoles su desplazamiento a la ciudad suiza de Ginebra, que el jueves acogerá una nueva ronda de contactos, en medio de las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre un posible ataque al país asiático.

Según las informaciones recogidas por la cadena de televisión pública iraní, IRIB, la delegación ha salido ya de Teherán, nuevamente encabezada por el ministro de Exteriores, Abbas Araqchi, quien horas antes reiteró que "es posible alcanzar un acuerdo, si la diplomacia es una prioridad".

La portavoz del Gobierno iraní, Fatemé Mohajerani, ha destacado durante la jornada que Araqchi ha presentado al Ejecutivo un informe sobre las discusiones celebradas hasta ahora. "Habrá mañana negociaciones en Ginebra, si Dios quiere, y el Ministerio de Exteriores facilitará información precisa sobre las negociaciones", ha subrayado.

Durante la jornada del martes, Naciones Unidas hizo un nuevo llamamiento a Irán y a Estados Unidos a "continuar en el camino diplomático". "Estamos muy preocupados por el continuado refuerzo militar y la retórica que estamos viendo", dijo el portavoz de la Secretaría General de la ONU, Stéphane Dujarric.

Washington ha incrementado durante las últimas semanas su despliegue militar en Oriente Próximo, en medio de las amenazas de Trump, que llegan incluso a pesar de que ambos países han iniciado ya negociaciones indirectas sobre el programa nuclear iraní.

Trump, que en un inicio amenazó con una intervención militar por la represión de las últimas protestas en Irán, giró posteriormente a enmarcar sus advertencias con el programa nuclear iraní, que Teherán mantiene que tiene únicamente fines pacíficos y que sufrió un duro golpe con los bombardeos israelíes y estadounidenses en junio de 2025, que dejaron más de 1.100 muertos en el país asiático.

Hasta la fecha, Teherán ha mostrado su desconfianza a reabrir las conversaciones con Washington debido a la citada ofensiva, dado que tuvo lugar en medio de un proceso diplomático entre Irán y Estados Unidos para alcanzar un nuevo acuerdo nuclear, después de que el firmado en 2015 quedara vaciado de contenido tras la retirada unilateral del país norteamericano en 2018 por decisión del propio Trump.

