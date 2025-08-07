El sistema secreto que utiliza Hamás para pagar los salarios de 30 mil funcionarios en Gaza

En medio de una inflación galopante, este salario simbólico -una fracción del total- está provocando un creciente resentimiento entre los fieles del partido.

La grave escasez de alimentos -que las agencias de ayuda humanitaria atribuyen a las restricciones israelíes- y el aumento de los casos de desnutrición aguda continúan en Gaza, donde en las últimas semanas un kilogramo de harina ha llegado a costar hasta US$80, un máximo histórico .

SIN BANCOS

Sin un sistema bancario operativo en Gaza, es difícil, y hasta peligroso, recibir el sueldo.

Israel identifica y ataca regularmente a los distribuidores de salarios de Hamás, buscando perturbar la capacidad administrativa del grupo.

Los empleados, desde policías hasta funcionarios de Hacienda, por lo general reciben un mensaje cifrado en sus teléfonos o en los de sus parejas en el que se les dice que vayan a un lugar específico a una hora concreta para "reunirse con un amigo para tomar el té".

En el punto de encuentro, un hombre -o en ocasiones una mujer- se acerca al empleado y le entrega discretamente un sobre sellado con el dinero antes de desaparecer sin más interacción.

Un empleado del Ministerio de Asuntos Religiosos de Hamás, que prefiere no revelar su nombre por razones de seguridad, describió los peligros que implica cobrar su salario.

"Cada vez que voy a cobrar mi sueldo, me despido de mi esposa e hijos. Sé que podría no regresar", dijo.

"En varias ocasiones, los ataques israelíes han alcanzado los puntos de distribución de salarios. Sobreviví a uno que tuvo como objetivo un mercado concurrido en la ciudad de Gaza", agregó.

La persona es maestro de escuela empleado por el gobierno de Hamás y el único sostén de una familia de seis miembros.

"Recibí 1.000 shekels (unos US$300) en billetes gastados; ningún comerciante los aceptaba. Solo 200 shekels eran utilizables; con el resto, sinceramente, no sé qué hacer", declaró a la BBC.

"Después de dos meses y medio de hambre, nos pagan con dinero desgastado", complementó.