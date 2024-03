El peligro de los miles de barriles con desechos tóxicos y radiactivos que llevan décadas bajo el mar frente a las costas de California

“Lo que no previmos fue el desenlace que (aquel descubrimiento) iba a tener”.

Es que aquella indagación llevó a otras, de su equipo y de científicos de otras instituciones y agencias del gobierno, que en los siguientes 13 años fueron arrojando luz —y renovando la preocupación pública— sobre un pasado no tan lejano en el que se usó el océano como vertedero de desechos industriales .

El océano como vertedero

Eran tiempos del lema dilution is the solution to pollution (“la disolución es la solución a la polución”), en los que se creía que el mar, en su vastedad, podía diluir hasta el más peligroso de los contaminantes hasta hacerlo desaparecer o, al menos, volverlo inocuo.