El paleontólogo amateur peruano que descubrió al cetáceo prehistórico que sería el animal más pesado de la historia

La gente me dice “qué lindo el fósil”. Yo lo odio.

Ahora no puedo ni llegar al fósil, me tienen que llevar cargado, porque estoy hecho una desgracia, mis piernas ya no dan para subir (Urbina camina con bastón). No tengo dientes .

¿Tú sabes cuántas veces me he caído del cerro? Está en vertical. Hemos tenido que contratar un bulldozer para hacer una rampa.

No puedo afeitarme porque si me afeito no me reconocen (risas). A mí me gusta la cantidad de niños que vienen trayendo a sus padres, los padres trayendo a sus abuelos.

¿Encontrará la cabeza del Perucetus colossus?

Ante esa curiosidad que ha despertado, ¿qué más falta saber del animal?

Ver si era herbívoro o si tenía una doble dieta. Es un misterio. Primero déjame encontrar la cabeza y los dientes.

No me gusta especular. Mis colegas han hecho un estudio de cuánto puede haber medido, pero ¿qué pasa si los huesos que faltan cambian de tamaño? ¿Qué pasa si cambiara el tamaño de las vertebras? Ya no puedes hacer el mismo cálculo. Pero de que era gigantesco, era gigantesco.

¿Cuáles serían los siguientes pasos en la investigación?

Para mí, engordar, porque estoy muy flaco. Estoy hecho una calamidad. Quiero olvidarme del desierto por estos meses, pero ya voy a tener que regresar. Si estuviera gordo, ya hubiera regresado.

¿A buscar la cabeza del Perucetus?