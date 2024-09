El lujoso crucero que iba a dar la vuelta al mundo en 3 años y lleva tres meses varado en Irlanda del Norte

A pesar de disfrutar de las vistas, el clima húmedo ha sido un shock para esta estadounidense.

"En mi vida he usado tanto mi paraguas, y llevo mi impermeable a todas partes" .

Un sueño hecho realidad

"Soy una de las fundadoras. Eso significa que he invertido en la empresa. He comprado mi camarote. No veo la hora de vivir de esta manera. Quiero agradecer a Belfast por ser tan acogedor con todos nosotros", afirmó.