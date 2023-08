El joven multimillonario de origen indio que busca dar la sorpresa en la carrera por ser presidente de EE.UU.

Ramaswamy no se muestra como un hombre ostentoso, aunque se suele trasladar en aviones privados.

A pesar de su fortuna, Vivek Ramaswamy no se muestra como un hombre ostentoso. "No creo que tengamos un estilo de vida radicalmente alejado del que teníamos cuando crecimos", aseguró en una entrevista. Posee dos casas en Ohio por un valor combinado de US$2,5 millones y no cuenta con residencias vacacionales, según Forbes.