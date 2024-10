El ganador del Nobel de Física que renunció a Google y denunció los peligros de la Inteligencia Artificial para la humanidad

Unas preocupaciones que lo llevaron a abandonar Google a mediados de 2023 y que ha reiterado nada más conocer el veredicto de la Real Academia Sueca de Ciencias.

No obstante, acto seguido indicó que "también tenemos que preocuparnos por una serie de posibles consecuencias negativas. En particular, la amenaza de que estas cosas se salgan de control" .

¿Por qué impulsó una tecnología que ahora le preocupa? "Me consuelo con la excusa normal: si no lo hubiera hecho yo, lo habría hecho alguien más", dijo en una entrevista al diario estadounidense The New York Times.

El informático británico-canadiense fue galardonado junto al estadounidense John Hopfield.

¿Qué es verdad?

La posibilidad de que internet se llene con fotos, videos y textos falsos, y que el usuario promedio "ya no pueda saber qué es verdad" es la preocupación inmediata del galardonado.

Asimismo, Hinton calificó de “aterradores” los peligros que podrían producir la combinación entre chatbots que sean más inteligentes que los humanos y “malos actores”.

“Esto permitirá a los líderes autoritarios manipular a sus electores, cosas así”, indicó a la BBC.

Hinton aseguró que Google actuó "de forma muy responsable" y como un "buen administrador" de la inteligencia artificial hasta 2022, tomando la precaución de no lanzar productos que pudieran hacer daño.

Sin embargo, desde que Microsoft expandió su motor de búsqueda Bing con un chatbot, desafiando el negocio central de Google, se desató una carrera entre los gigantes tecnológicos que "podría ser imposible de detener", alertó.

Hinton aseguró que no renunció a Google para poder criticar la empresa, sino para poder expresar sus opiniones libremente.