El "éxodo silencioso": Los jóvenes franceses que están regresando a los países de sus padres en África

Tomemos como ejemplo a Fatoumata Sylla, de 34 años, de padres senegaleses.

"Cuando mi padre dejó África para venir aquí, buscaba una mejor calidad de vida para su familia. Siempre nos decía: 'No se olviden de dónde vienen’ ”.

La desarrolladora de software turístico, que se trasladará a Senegal el próximo mes, afirma que al ir a montar un negocio en África Occidental demuestra que no ha olvidado su herencia, aunque su hermano Abdoul, que como ella nació en París, no está convencido .

“Estoy preocupado por ella. Espero que le vaya bien, pero no siento la necesidad de volver a conectar con nada ”, le explica a la BBC.

"Mi cultura y mi familia están aquí. África es el continente de nuestros antepasados. Pero no es realmente nuestro porque no estuvimos allí ".

"Cuando llegué a Senegal hace tres años, me sorprendió que me llamaran 'francesita' ”, cuenta esta mujer de 35 años.

Me dije: 'Ok, sí, efectivamente, nací en Francia, pero soy senegalesa como ustedes'. Así que al principio tenemos esa sensación de decirnos a nosotros mismos: ‘Me rechazaron en Francia, y ahora vengo aquí y también me rechazan'”.

Pero su consejo es: “Hay que venir aquí con humildad y eso es lo que hice”.

En cuanto a su experiencia como empresaria, dice que ha sido “realmente difícil”.

“Con frecuencia le digo a la gente que los hombres senegaleses son misóginos. No les gusta oírlo, pero creo que es verdad”.

“Les cuesta aceptar que una mujer pueda ser directora general de una empresa, que una mujer pueda a veces dar 'órdenes' a ciertas personas, que yo, como mujer, pueda decirle a un conductor que ha llegado tarde: 'No, no es normal que llegues tarde'”.

"Creo que tenemos que demostrar un poco más lo que valemos”.

No obstante, Gomis está entusiasmado mientras espera de obtener la nacionalidad senegalesa.