El doble drama de Alepo, la región siria devastada por la guerra en la que los terremotos han dejado cientos de muertos

Según cifras separadas del gobierno sirio y del grupo de rescate Cascos Blancos, que opera en las zonas controladas por los rebeldes, más de 1.000 personas han muerto en la región hasta ahora tras el terremoto.

Atrapados bajo los escombros

"Oímos sus voces, todavía están vivos, pero no hay forma de sacarlos", aseguró. "No hay nadie que pueda rescatarlos. No hay maquinaria".