El difícil camino hacia el poder que enfrentan Netanyahu y Eisenkot tras ninguno alcanzar una mayoría para formar gobierno en Israel

Una salvedad importante en todos los análisis actuales es que la gran cantidad de votos por correo aún sin contabilizar, que representan en su mayoría los votos de los soldados israelíes, lo que significa que no se espera tener una idea clara de los resultados finales hasta dentro de uno o dos días.
A medida que llegan los resultados, todo parece indicar que al veterano primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, le ha ido mejor de lo que se preveía, y su partido, el Likud, se ha consolidado como el mayor grupo parlamentario.
Su actual bloque, que incluye a partidos ultranacionalistas y judíos ultraortodoxos, parece quedarse a las puertas de la mayoría de 61 escaños en el Parlamento, compuesto por 120 escaños. No obstante, los analistas advierten que esto podría cambiar, ya que el recuento inicial fue en zonas donde se sabe que existe un fuerte apoyo a la derecha.
Se había pronosticado un dramático empate técnico a medida que los israelíes asistieron masivamente a las urnas, con una participación que alcanzó más del 77%.
En el fragmentado sistema político israelí, parece que el principal rival de Netanyahu, el exjefe del ejército, Gadi Eisenkot, tendría dificultades para obtener la mayoría parlamentaria sin los partidos liderados por la minoría árabe de Israel, que, según los resultados parciales, han igualado o superado su anterior récord de escaños.
Durante la campaña electoral, la mayoría de los partidos de oposición judíos se comprometieron a no colaborar con listas de mayoría árabe, alegando una falta de valores compartidos.
Sin embargo, los partidos israelíes liderados por árabes podrían convertirse en decisivos para la formación del gobierno si otros estuvieran dispuestos a unir fuerzas con ellos. En estas elecciones, los árabes israelíes, que a menudo se identifican como ciudadanos palestinos de Israel y representan una quinta parte de la población, parecieron acudir a las urnas en cifras sin precedentes.
Por otra parte, Netanyahu tendría que convencer a uno de los partidos opositores más pequeños para que se una a su coalición si quiere asegurar la mayoría en este momento.
Muchos vieron estas elecciones como decisivas para derrotar al gobierno más derechista que Israel haya tenido jamás, acusándolo de atizar el racismo y el odio.
Una salvedad importante en todos los análisis actuales es que la gran cantidad de votos por correo aún sin contabilizar, que representan en su mayoría los votos de los soldados israelíes, lo que significa que no se espera tener una idea clara de los resultados finales hasta dentro de uno o dos días.
Durante la noche, tanto Netanyahu como Eisenkot se dirigieron a sus seguidores, comprometiéndose a formar el próximo gobierno.
"El bloque de derecha cuenta con una clara y decisiva mayoría entre la población sionista, entre la población judía y entre todos aquellos que apoyan al Estado judío. Eso es lo que ha quedado claro. Una mayoría decisiva", declaró el primer ministro ante sus seguidores, que celebraban la victoria, aunque evitó proclamarla oficialmente.
"Debemos formar un gobierno nacional fuerte y de derecha. Eso es lo que hay que hacer", añadió.
"El pueblo ha elegido el cambio", declaró Eisenkot a su partido Yashar tras la publicación de los resultados de las encuestas a boca de urna, la mayoría de las cuales inicialmente favorecían a la oposición. "La coalición del fracaso ha perdido la confianza del pueblo. El pueblo israelí votó en contra de que Benjamin Netanyahu continuara como primer ministro".
"Trabajaré con mis aliados para asegurar que la decisión del pueblo se traduzca en un gobierno sionista: estable y beneficioso para todos los ciudadanos israelíes. Y con rapidez, porque eso es lo que exige este momento y porque el país necesita reunificarse", añadió.
(Imagen: Getty Images)
PURANOTICIA // BBC MUNDO