El cambio en la estrategia de ataque de Trump ante la creciente indignación por el tiroteo mortal de Minneapolis

La respuesta inicial del gobierno a la muerte de Pretti fue directa. El hombre de 37 años fue descrito como un terrorista local que tenía como objetivo derramar sangre.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó que Pretti quería "infligir daño" y que "blandía" un arma .

El comandante Bovino dijo que parecía "una situación en la que un individuo quería causar el máximo daño y masacrar a las fuerzas del orden ".

El asesor presidencial Stephen Miller describió a Pretti como un "aspirante a asesino".

La Casa Blanca suele reaccionar rápidamente cuando se le critica.

"Negar y atacar" ha sido durante mucho tiempo una estrategia fundamental de Trump para manejar la adversidad.

Pero, quizás de manera reveladora, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, no se hizo eco de los comentarios de Miller este lunes cuando se le preguntó si el presidente estaba de acuerdo con su asesor principal.

En cambio, dijo que se realizará una investigación completa.

Fue un tono notablemente más moderado que el que se utilizó inmediatamente después del tiroteo.

La respuesta inicial del sábado fue muy similar a la postura adoptada por el gobierno hace tres semanas, cuando agentes federales dispararon y mataron a otra residente de Minneapolis, Renee Good.

Afirmaron que Good era una "terrorista" que había convertido su vehículo en "arma" para intentar herir a los agentes del ICE.

Al igual que sucedió en el caso de Good, la versión de los hechos que el gobierno federal defendió el sábado ha sido cuestionada por las autoridades locales, los testigos presenciales y la familia de la víctima.

En una declaración realizada el domingo, los padres de Pretti pidieron que se revelara la verdad y añadieron: "Las enfermizas mentiras que la administración ha dicho sobre nuestro hijo son censurables y repugnantes".

Varios videos del fatal encuentro del sábado parecen contradecir muchas de las afirmaciones iniciales del gobierno.

Las imágenes muestran a Pretti grabando a los agentes del ICE con su teléfono y ayudando a una mujer que ha sido empujada antes de que ambos sean rociados con gas pimienta.