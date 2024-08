El brutal asesinato y violación de una joven doctora que revela los peligros de trabajar como médica en India

“No hay luces en algunas partes del hospital. Muchos asistentes duermen en el suelo de las instalaciones”, dice una estudiante de posgrado de primer año de un hospital público de Delhi.

Falta de un lugar de descanso

"Las camas para médicos hombres y mujeres están una al lado de la otra. No me siento cómoda con eso y no me siento segura. Entonces, por la noche, voy a mi albergue cercano", dice.