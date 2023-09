El bloqueo que tiene a 120 mil personas aisladas por el conflicto de Nagorno-Karabaj

Vera Khachatryan, originaria de Karabaj, se mudó a la ciudad armenia de Jermuk después de que su pueblo fuera devuelto a Azerbaiyán como parte del acuerdo de alto el fuego. "Ahora, cada minuto, cada segundo, pienso: ¿Qué pasa si su corazón se detiene?"

Vera dice que las acusaciones son falsas. " Defender a su país no es un crimen . No puede haber un juicio justo en Azerbaiyán. Tal vez algún día haya justicia, pero no tenemos tiempo para esperar".

"La nieta de mi hermana tiene dos meses, no hay fórmula para bebés, su madre no tiene suficiente leche porque no come adecuadamente. No hay medicinas para mi sobrino de 22 años que sufrió daño cerebral durante la guerra, perdió la capacidad de hablar y su brazo derecho no se mueve."