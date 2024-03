Ejército de Israel toma el control del hospital más grande de la Franja de Gaza

Las FDI anunciaron que el personal médico y los pacientes pueden permanecer en el hospital y seguir con sus actividades.

Sin embargo, miembros del personal médico en Al Shifa declararon a la BBC que se había cortado la electricidad y que el ejército israelí les había ordenado que no se movieran, lo que les impide tratar adecuadamente a los pacientes .

"Un proyectil cayó en nuestro edificio en el primer piso, hiriendo a varias personas. Un hombre murió, no pudimos salvarlo. Trabajamos sólo con primeros auxilios y básicamente no podemos operar porque no hay electricidad ni agua", afirmó el doctor Amer Jedbeh, residente de cirugía de 31 años.