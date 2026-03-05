EE.UU. y Venezuela acuerdan restablecer relaciones diplomáticas

El Gobierno de Estados Unidos y las autoridades interinas de Venezuela acordaron este jueves restablecer relaciones diplomáticas y consulares a fin de "promover la estabilidad, apoyar la recuperación económica y avanzar en la reconciliación política" del país latinoamericano.

"Estados Unidos y las autoridades interinas Venezuela han acordado restablecer relaciones diplomáticas y consulares. Este paso facilitará nuestros esfuerzos conjuntos para promover la estabilidad, apoyar la recuperación económica y avanzar en la reconciliación política en Venezuela", señaló el Departamento de Estado estadounidense en un comunicado.

El anuncio se produce en un momento de progresivo aperturismo desde Estados Unidos hacia Venezuela, particularmente en el ámbito energético, donde el presidente Donald Trump se ha propuesto revitalizar la industria petrolera venezolana y ya comercia con hidrocarburos de este país.

