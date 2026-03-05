Trump afirma que debe participar en la elección del nuevo líder de Irán tras la muerte de Jamenei

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este jueves que debe participar en la elección del nuevo líder supremo de Irán, tras la muerte de Alí Jamenei en la operación estadounidense e israelí de estos días.

"El hijo de Jamenei es inaceptable", ha dicho en referencia a Mojtaba Jameneí. "Están perdiendo el tiempo (...) es un peso ligero. Tengo que participar en el nombramiento como con Delcy en Venezuela", ha dicho en una entrevista telefónica con el portal de noticias Axios.

"Queremos a alguien que traiga armonía y paz a Irán", ha justificado Trump, advirtiendo que se niega a aceptar un nuevo líder que continúe con las políticas de Jamenei, lo que obligarían a Estados Unidos tener que volver a la guerra.

Las declaraciones de Trump sobre su interés por influir en la elección de las nuevas autoridades iraníes contrastan con la retórica estadounidense que negaba que la operación militar tuviera como motivación principal un cambio de régimen y sí poner en jaque las aspiraciones nucleares de la nación persa.

Hace unos días, el propio Trump alardeó que las fuerzas estadounidenses habían matado a una importante parte de la cúpula del poder iraní y reconoció que algunos de los candidatos que su Administración había barajado murieron durante las operaciones. "Muy pronto no conoceremos a nadie", manifestó.

