EE.UU. sanciona al presidente de Colombia tras acusarlo de "permitir el florecimiento de los cárteles de la droga"

Estados Unidos impuso sanciones al presidente de Colombia, Gustavo Petro , así como a otros miembros de su familia y al ministro de Interior, Armando Benedetti, al incluirlos en la llamada lista OFAC del Departamento del Tesoro estadounidense.

"Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés) designa a Gustavo Francisco Petro Urrego, el presidente de Colombia, conforme a autoridades vinculadas a antinarcóticos ".

La lista OFAC designa e impone sanciones económicas y comerciales a individuos que representen una amenaza a la seguridad nacional, política exterior o economía de EE.UU .

"Desde que el presidente Gustavo Petro llegó al poder, la producción de cocaína ha explotado a la cifra más alta en décadas, inundando a EE.UU. y envenenando a estadounidenses", según el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

"El presidente Petro ha permitido el florecimiento de los cárteles de la droga y se ha negado a detener esta actividad. Y el presidente Trump está tomando medidas enérgicas para proteger a nuestra nación y dejar claro que no toleraremos el tráfico de drogas en nuestro país", agregó.